Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Gazetemize açıklamalarda bulunan Bakan Özlü "Otomotiv sanayicilerimize 'Filyos'a gelin, yatırım yapın' dedik. Bütün altyapıyı biz yapacağız. Yolu, elektriği, suyu... Yatırımcı, sadece kazmayı vuracak. Yakın zamanda bu dev sanayi bölgesiyle ilgili lansmanı yapacağız. Otomotiv ana ve yan sanayi yatırımcıları için bölge çok önemli. Çünkü Erdemir, Kardemir yakın. Nitelikli iş gücü de transfer edebilirler. Arkada havaalanı var, özel uçaklar için. Yatırımcı, buradan hemen endüstri bölgesine girebilir. Liman bittiğinde hammaddeyi de getirip, üretilen maddeyi de konteyner ile gönderebilir” dedi.