Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 688,02 puan ve yüzde 0,60 yükselişle 115.425,57 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,44 ile finans kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile sigorta oldu.

Cuma günü ABD'de açıklanan istihdam raporunun ardından gerileyen döviz kurlarından bulduğu destekle 115.300 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, kapanışa yakın etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 azalışla 114.737,54 puandan tamamladı.

Analistler, bu hafta ABD ve Çin'den gelmesi beklenen açıklamaların, ticaret savaşı ile ilgili algı ve dolayısıyla piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.