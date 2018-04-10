Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, devrim niteliğinde bir projeyi daha hayata geçiriyor. ‘Proje Bazlı Yatırım ve Teşvik Sistemi’ kapsamında 135 milyar TL tutarındaki 23 projeye süper destekler geliyor. Böylece ülkemizin ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığı azaltacak, teknolojik dönüşümünü sağlayacak, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri yüksek yatırımlar destek kapsamına alındı. Proje Bazlı Yatırım ve Teşvik Sistemi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından kamuoyuna açıklandı.



CARİ AÇIĞI KAPATACAK

Söz konusu projelere konu yatırımların; ülkemizin dışa bağımlılığının yüksek düzeyde olduğu ürünler ile küresel rekabet gücü yüksek ürünlerden oluşması nedeniyle, ithalatı azaltıcı ve ihracatı artırıcı etkileri güçlü olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yatırımlar, ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık katkı sağlarken, ithalatımızın da 12 milyar 312 milyon dolar azalmasını temin edecek. Böylece geçtiğimiz yıl 47 milyar dolara ulaşan cari açığımızda, 19 milyar dolarlık bir iyileşme sağlamış olacağız” diye konuştu.

İŞSİZLİĞİN DE BELİ KIRILACAK

Söz konusu 23 proje sayesinde 34 bin 111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam ortaya çıkacak. Bu kapsamda yenilenebilir enerji teknolojileri, metalürji yatırımları, ham petrol işleme rafinerisi, petrokimya ürünleri, karbon elyaf ve kompozit malzeme, tıbbi cihazlar ve sağlık teknolojileri, raylı sistem araçları, savunma sanayi teknolojileri, motorlu taşıtlar-elektronik ve tarım teknolojileri yatırımları, desteklenen konu başlıkları olarak öne çıktı.

GELECEĞİMİZ KURTULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “yüksek teknolojiye dayalı yatırım” denilmesinin çok ciddi sermaye, çok büyük kapasite, etkin araştırma, geliştirme, inovasyon ve bunlarla birlikte ihracat demek olduğunu belirtti. Bunlar için geçmişte örneği görülmeyen, daha önce hiç düşünülmemiş, uygulanmamış ve sağlanmamış teşviklere ihtiyaç olduğunu aktaran Erdoğan, “Gelecekte cari açık, yüksek faiz, borç prangasından kurtulmak için bugünden bu tedbirleri almak mecburiyetinde olduğumuzu biliyoruz” dedi.

FAİZ İNECEK Kİ YATIRIM OLSUN!

Erdoğan, faiz oranlarına yönelik şu ifadeleri kullandı: Faiz oranlarını aşağı düşürmedikten sonra bu yatırım yapılabilir mi? Yatırım Destekli Teşvik Sistemi diyoruz, burada neyi sağlayacaksın? Öncelikle bir defa yüksek faizden yatırımcıyı kurtaracaksın. Kurtaracaksın ki bu yatırımlar yapılabilsin. Yatırımlar yapıldığı zaman istihdam gelecek, istihdam olduğu zaman üretim olacak, üretim olduğunda ise ihracat olacak, başka türlü bunlar olmaz. Proje Bazlı Yatırım Teşvik Sistemi, işte bu ihtiyacın neticesi olarak ortaya çıkmıştır.

İŞTE TEŞVİK ALAN DEVLER

SASA PTA - 28.050 milyon TL - (Petrokimya)

Tosyalı - 28.000 milyon TL - Entegre Madencilik

Vestel - 28.000 milyon TL - Batarya

Metcap Enerji - 15.320 milyon TL - (Petrokimya)

TUSAŞ - 4.817 milyon TL- (Savunma Sanayi)

Yıldız Metalurji - 4.440 milyon TL - (Entegre Metal)

Assan - 3.071 milyon TL - (Ana Metal Sanayi)

Ersan - 3.120 milyon TL - (Rafineri)

Ekore - 2.200 milyon TL - (Yenilenebilir Enerji)

Siirt Bakır - 2.050 milyon TL - (Entegre Metal Üretimi)

İLK TEŞVİK MARDİN'E

Destek sistemi kapsamında ilk teşvik belgesi, 20177de Mardin’in Mazıdağı ilçesinde gerçekleştirilecek Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi için düzenlenmişti. 2,9 milyar lira tutarında olan ve 900 kişiye istihdam sağlayacak bu proje ile birlikte toplam proje sayısı 24’ü buldu.

EKONOMİYE KATKI VERECEĞİZ

Dowaksa Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Berkman, Hükümetin sağladığı teşvik sayesinde ileri teknoloji yatırımıyla hayata geçen, ticari ve savunma alanlarında karbon elyafa ihtiyaç duyan kompozit sektöründe dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olacaklarını ifade ederek, "Ülkemizin geleceğe dönük milli ve küresel çıkarları için karbon elyafı yerel olarak tedarik etmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

KOBİ'LERE YARAYACAK

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Tarkan Kadooğlu, mevcut teşvik sistemine ek olarak uygulamaya alınan, 1 milyar dolar ve üzerindeki projeleri kapsayan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni Türkiye'nin ekonomik büyümesini yatırımlar tarafından artırması açısından son derece olumlu karşıladıklarını bildirdi.

EKONOMİNİN BAYRAM GÜNÜ

Başbakan Binali Yıldırım, ileri teknoloji hedefiyle attıkları en cesur adımlardan birisinin, proje bazlı yatırım ve teşvik sistemi olduğunu belirterek, “Bölgesel kalkınmayı sağlamak ve bölgeler arası kalkınma açığını en aza indirmek hedefimiz başta olmak üzere bu pakette birçok yenilikler var” dedi. Başbakan Yıldırım, 2016 yılının son çeyreğinden itibaren ihracatta artışın sürdürdüğünü, şu anda yıllık bazda 160 milyar dolar seviyesine gelindiğini belirtti. “İnşallah bu yıl ihracatta orta vadeli hedefimiz üzerinde, 169 milyar doların üzerinde bir ihracat değerine ulaşacağız” diyen Yıldırım, ülke ve ekonomi üzerinden yürütülen algı operasyonları ve karalama kampanyalara rağmen Türkiye’nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de, mevcut sistemde yıllık ortalama 97 milyar liralık yatırıma teşvik verilirken, proje bazlı yatırım teşvik sistemi ile, sadece son 6 ayda, ilave 135 milyar liralık dev yatırımın desteklendiğini belirterek, “Bu yatırımların tamamı ya doğrudan yabancı yatırım ya da yabancı ortaklıdır. Bugün istihdamın, yatırımın, büyümenin ve gelişmenin adeta bayram günüdür” diye konuştu.

TEŞVİK SİSTEMİNDE NELER YER ALIYOR?

¥ Gümrük vergisi muafiyeti,

¥ KDV istisnası,

¥ Bina inşaat harcamaları için KDV İadesi,

¥ Yatırım tutarının 2 katına kadar Kurumlar Vergisi İndirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi İstisnası,

¥ 10 yıla kadar Sigorta primi işveren desteği

¥ 10 yıl süreyle Gelir vergisi stopajı desteği,

¥ Nitelikli personel desteği,

¥ Yatırımın finansmanında kullanılan kredi için 10 yıla kadar faiz veya kâr payı desteği,

¥ 10 yıla kadar enerji desteği,

¥ Yatırım yeri tahsisi ve belirli şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak yatırımcıya devredilmesi,

¥ Kamu alım garantisi ile izin, ruhsat, tahsis, lisans ve tescillerde kolaylık getirilmesi.

¥ Şirketler, yukarıda belirlenen desteklerin bir veya birden fazlasından yararlanabilecek.

TÜRKİYE BU TEŞVİKLE BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜR

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, "Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni geniş kapsamlı, birçok yatırımın bir arada değerlendirildiği ve yatırım iştahının pozitif olduğu bir süreç gibi görmek lazım" dedi. Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ise "Bu yatırımların Türkiye'nin hem üretimine hem cari açığını kapatma konusundaki çabalarına hem de istihdamına çok büyük katkı sağlayacağını görüyorum ve buna inanıyorum" diye konuştu. MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da "Teşvik Sisteminin, Türkiye ekonomisinin 2017 yılında yakaladığı yüksek büyümeyi 2018'de de sürdürmesi adına çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.