Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Nisan'a kadar sürecek kampanya kapsamında yüzde 20'ye varan indirim imkanı sunduklarını belirten Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Uyguladığımız sistem, dayanışma ve güvene dayalı finansman sistemidir. Biz 27 yılı aşan tecrübemizle, müşteri odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Bizlerin can ve mal güvenliği için fedakârca çalışan özveri dolu asker ve polis kardeşlerimiz için başlattığımız kısa süreli kampanyamızda yüzde 10 peşinata kadar yüzde 10 organizasyon indirimi, yüzde 10 üzeri peşinata ise yüzde 20 organizasyon indirimi uygulayacağız. Ayrıca 10 aya yakın erken teslimat fırsatı sunuyoruz” dedi. Dayanışma ve el birliği ile insanları ev ve otomobil sahibi yaptıklarını hatırlatan Üstün, “Eminevim Elbirliği Sistemi, iştirakçilerin dayanışması ve gönül birliğinden oluşmuştur. Bu sistem, düşük ve orta gelirli olup konut ve araç sahibi olmak isteyen veya yatırım yapmayı hedefleyen kişilerin, ev ve konut sahibi olmalarına fırsat veren köklü bir sistemdir. Bu sistem ile kişiler tüm Türkiye’de bütçelerine göre istedikleri yerden ev sahibi olabilirler" diye konuştu.