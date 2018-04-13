Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



2 sene geçerli olacak protokolle, sayıları 1 milyonu bulan Suriyeli iççilerin kayıt altına alınması ve çalışma şartlarının düzenlenmesi amaçlanıyor. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya "Gerek Türk vatandaşları gerek Suriyelilerin insana yakışır şartlarda çalışmasını sağlamak, kayıt dışı ve kaçak çalışmayı da önlemek üzere büyük özveri gösterdik" dedi. 2012 yılında yayınlanan genelgeye göre, Suriyeli mültecilere “geçici koruma” statüsü verildi. Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyon Suriyeli yaşıyor. Bunlardan 1 milyonu çalışıyor. Sadece 10 bininin izni var!..