Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum, Turhal ve Ilgın şeker fabrikalarının ihalesi bugün yapılıyor. Erzurum şeker fabrikası ihalesine sadece iki firma katıldı. Doğuş Gıda Yiyecek ve MBM Enerji teklif verirken, masada sadece MBM Enerji yer aldı. Doğuş ihaleye gelmedi, ancak teklifini gönderdi. İhale 211 milyon lirayla başladı, ancak MBM Enerji Enerji bu rakamı duyunca ihaleden çekildiğini açıkladı. Doğuş da masada olmadığı için ihale teklifsiz sona erdi.

4 FABRİKANIN İHALESİ BİTTİ

Bor Şeker Fabrikası'na 336 milyon, Yozgat'a 275 milyon lirayla Doğuş Gıda; Kırşehir'e 330 milyon lirayla Tutgu Gıda; Çorum Şeker Fabrikasına da 528 milyon lirayla Safi Yakıt en yüksek teklifi veren olmuştu.

SIRADA DİĞER FABRİKALAR VAR

18 Nisan'da Afyon, Alpullu, Burdur, Elbistan ve Muş Fabrikaları ile teklif verme süreleri uzatılan Erzincan ve Kastamonu Fabrikaları için teklifler alınacak.