Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurtulmuş, Çin'de "Türkiye Turizm Yılı" çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere geldiği Pekin'de Çin Turizm ve Gezi Fuarı'na (COTTM) katıldı. Türkiye standını ziyaret ederek yetkililerden tanıtım faaliyetleri ve Çin turizm pazarının Türkiye ilgisine ilişkin bilgi alan Kurtulmuş, temasları sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye Turizm Yılı kapsamında Çin genelinde 60'tan fazla etkinlik ve tanıtım faaliyeti düzenlendiğinin altını çizen Kurtulmuş, Türkiye ve Çin'in birbirine coğrafya olarak uzak ancak kültürel yönden yakın iki ülke olduğunu belirtti.

"Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerde gözlenen yakınlaşmanın turizm alanına da yansımasını ümit ediyoruz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, özellikle tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı amaçlayan "Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında yürütülecek stratejik projelerin Türkiye ile Çin arasındaki yakınlaşmanın daha da artmasını öngördüğüne işaret etti.

TURİZMDE ÖNCELİK ASYALI TURİSTLER

Bu altı ülkenin nüfusunun dünyadaki toplam nüfusun yaklaşık yarısına denk geldiğini ifade eden Kurtulmuş, sadece Çin'de geçen yıl 130 milyon kişinin yurt dışına seyahat ettiğini kaydederek, "Çin'deki bu büyük turizm pastasından Türkiye olarak payımızı almak istiyoruz" dedi ve Türkiye'yi, Çinli turistlere tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

2018'de Çin'den Türkiye'ye giden turist sayısını artırmak için çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini aktaran Kurtulmuş, "Geçen yıl, Türkiye'ye 250 bin civarı turist gelmişti. Bu sayının bu sene 500 bine çıkmaması için hiçbir neden yok." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Türk Hava Yolları'nın Çin frekanslarını artırmasıyla ve bu ülkedeki havayolu şirketlerinin Türkiye'ye doğrudan seferler başlatmasını temin ederek Türkiye'ye daha çok turist gelmesinin önünü açacağız." ifadesini kullandı.

Turizm yılı etkinlikleriyle yakalanan ivmenin gelecek yıllarda da devam etmesini istediklerini belirten Kurtulmuş, "Çin, çok yakın dönemde Türkiye'nin en önemli turizm partnerlerinden biri olacak." diye konuştu.

Kurtulmuş, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye düzenlediği askeri saldırı sonrası bölgedeki güvenlik kaygılarını değerlendirirken "Gerek Afrin bölgesinde süregiden Zeytin Dalı Operasyonu gerek o bölgede sürdürülen kısmi askeri hareketliliklerin Türkiye'yi etkilemediğini herkes biliyor. Dolayısıyla bu hareketliliğin, Türkiye turizmini olumsuz etkilemeyeceği görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

Dünya Gazetesi