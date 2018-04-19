Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından 24 Haziran’6da seçimlerin yapılacağını duyurması, piyasaları bir anda coşturdu. Bahçeli’nin erken seçim teklifi ile hızlı düşen Borsa, 24 Haziran tarihinin açıklanmasının ardından geçen 1 dakikada tam 1000 puan yükseldi. Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının başladığı dakikalarda 107 bin 800’lere kadar düşen BIST 100 Endeksi, ‘24 Haziran tarihinin’ açıklanmasıyla hızla yükselmeye başladı ve günü yüzde 3,08 artıda kapattı. Sabah günü 4,11 TL seviyesinde açan dolar yüzde 1,38’lik düşüşle 4,02-4,03 TL , avro 4,99 TL seviyesinden işlem gördü. 10 yıllık tahvilin faizi ise 25 baz puan geriledi.



MERKEZ BANKASI RAHATLADI

Piyasaların böyle coşması, öncelikle belirsizliklerin bitmesinden kaynaklanıyor. Seçimlerin 66 gün sonra yapılacak olması, 15 ay sürecek seçim baskısını ortadan kaldırdı. Ekonomi takviminin önü açıldı, adımların daha kararlılıkla ve hızla atılmasının yolunu açtı. Yılın ilk çeyreğinde olumlu seyreden ekonomik göstergeler, seçimlerin ardından en geç 3. çeyrekte yeniden Türkiye’nin odağı hâline gelecek. Seçimler nedeniyle yatırım kararını erteleyenler de bu süreyi beklemek zorunda kalmayacak. Öte yandan 25 Nisan’da yapılacak Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında 0,25 puan faiz artışı bekleyenlerin tahminleri tersine döndü.