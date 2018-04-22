Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silahlı insansız deniz aracı: Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden akademisyenlerin de destek verdiği, Trabzonlu Albayraklar Savunma Sanayi Şirketi tarafından geliştirilen Silahlı İnsansız Deniz Aracı ‘Wattozz’, dünyada yankı uyandırdı. Albayraklar Şirketler Grubu Başkanı Adnan Albayrak “Wattozz’da silikon kaplı dış gövde bulunuyor. Canlı bir vatoz balığı ile hemen hemen aynı görünüm, boyut ve hareket yeteneğine sahip. Deniz zemininde hareketsiz durabilme özelliği ile tespit edilemeyecek. Kara sularımızda muhtemel bir saldırı anında, hedefteki bir denizaltıyı ya da savaş gemisini batırabilecek” dedi.

Yarı fiyatına doğalgaz ünitesi: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca doğalgaz çıkarma faaliyetlerinde kullanılmak üzere ABD’den ithal edilen glikol ünitesi, Çorum’daki bir firma tarafından yerli imkânlarla üretildi. Cazgır İnşaat Isı Sistemleri’nin geliştirdiği ünite, TPAO’ya teslim edildi. Çıkartılan gazın sudan ayrıştırılarak saf hâle gelmesini sağlayan ünite, testlerden başarıyla geçti. TPAO, 2 ünite daha sipariş verdi. Firmanın Genel Müdürü Orhan Cazgır, “Amerika’dan ithal edilen fiyatın yarısına, Çorum’da bunu başardık. En önemli özelliği, enerjiye ihtiyaç duymaksızın, doğalgazla çalışıyor olması” dedi.

Elektrik motoru destek bekliyor: Pamukkale Üniversitesinde geliştirilen yerli tasarıma sahip elektrik motoru, seri üretim için yatırımcı arıyor. Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Yusuf Öner liderliğindeki ekibin geliştirdiği elektrik motoru, uluslararası alanda kabul görmüş, yüksek verimlilik derecesi olan IE4 sınıfındaki özellikleriyle dikkati çekiyor. Öner, “Sanayideki verimsiz motorları çıkartıp bizim ürettiğimiz motor takılırsa, hiçbir zaman kaybı yaşamadan yüksek verimli motora geçmiş olacağız. Üstelik böylece ithalatımız da düşecek. Desteklenirsek, bu yerli motorları seri üretim yapar hâle geleceğiz” dedi.

Siber güvenlikte yeni ‘Pardus’lar: Kamu Bilişimcileri Derneği Başkanı İzzet Gökhan Özbilgin, siber saldırıların devlet kaynaklı tehditler hâline geldiğini belirterek, “Bizim de yerli ve millî güvenlik ürünlerimizin sayısı artacak” dedi. Bilişim alanında Türkiye’nin birçok yerli projeye imza atmaya başladığını hatırlatan Özbilgin, “Yakın zamanda çok önemli, millî çözümler olacak, bunlardan birisi Pardus, millî işletim sistemi. Öte yandan millî veri tabanı konusu var. Bunlar konuşuldu, iş planları başladı. Yakın zamanda bu projeler hayata geçince, uçtan uca yerli ve millî çözümleri kullanan kurumlarımız çoğalacak” diye konuştu.