Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Çelik İSTANBUL



Hükûmetin son yıllarda aldığı tedbirlerle rekabetçiliğini geliştiren ülke sanayii, Türkiye’nin bir otomotiv üretim ve mühendislik merkezi olması yolunda büyük mesafe katetti. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, Türk otomotiv tedarik sanayisinin geldiği noktayla bir otomobilin yüzde 80’ini üretebilecek durumda olduğunu söyledi. Kanca, İstanbul’da dün düzenlediği basın toplantısında, bütün sektörlerin dayanak noktası ve temel gücünün tedarik sanayileri olduğunu, özellikle otomotiv sektörünün son derece belirleyici konumda bulunduğunu ifade etti. Kanca, tedarik sanayii olmadan otomotiv sektöründe büyümenin düşünülemeyeceğinin altını çizdi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katılımıyla Bursa’da otomotiv sektörü için zirve gerçekleştirdiklerini hatırlatan Kanca, sektörün bütün problem ve çözüm tekliflerini masaya yatırdıklarını kaydetti. Alper Kanca, bu sayede sektöre ilişkin taleplerini Bakan Özlü’ye iletme imkânı bulduklarını bildirdi.



REKABETTE ELİMİZ GÜÇLÜ

TAYSAD Başkanı Kanca “Beş saati aşan çalıştay ile sadece tedarik sanayiinin meseleleri değil, bakanımız tarafından gelecekle ilgili planlar, politikalar ve otomotiv tedarik sanayiinin önemi de paylaşılmış oldu” dedi. Son yıllarda küresel rekabet ile birlikte ana sanayi ve tedarik sanayiinin daha fazla iş birliği içerisinde olduğunu belirten Kanca “An itibarıyla Türk otomotiv tedarik sanayii, geldiği noktayla bir otomobilin yüzde 80’ini üretebilecek kapasitededir. Kendi gücümüzü iyi bilmeliyiz” ifadelerini kullandı.