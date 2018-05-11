Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA



Gıda kolilerinin ramazan öncesi marketlerde yerini almayan başladığını dile getiren Topçu “Kolinin içindeki ürünlerin helal sertifikası var mı yok mu, buna bakılmalı. Koliler helal gıdalar içermeli. Bu konuda hassasiyet gösterilmeli” dedi. Hayırsever vatandaşların da bu ayda daha çok gıda kolisi dağıtmayı tercih ettiğine dikkat çeken Topçu “Birçok zengin vatandaşımız, dernek ve vakıf yardım kolisi dağıtıyor. Bu koliler senede bir defa fakirlere dağıtılmak üzere hazırlanıyor. Hazırlanan ürünler, son kullanma tarihi yaklaşmış veya kalitesiz ürünler olmamalı, kendimizin de yiyebileceği ve evimize götüreceğimiz ürünler tercih edilmeli” diye konuştu.



“KORUYUCU MADDE İÇERMEMELİ”

Kolilere konulan yiyeceklerin sağlık açısından uygun ürünler arasından seçilmesi gerektiğini ifade eden Topçu şunları kaydetti: Özellikle günlük hayatta çokça kullandığımız yoğurt ve peynir gibi ürünlerin içerisinde kıvam tutturucu olan jelatin ve diğer kanserojen maddeler bulunmamalı. Ama toplumumuzun beslenme alışkanlıklarıyla öyle oynadılar ki zeytinyağı ve tereyağını mutfaklarımızdan çıkartıp yerine margarin gibi son derece zararlı yağları kullanmaya başladık… Yabancı markaların çoğunda da zararlı maddeler bulunuyor. İnsanlarımız yardım kolileri hazırlarken bunlara dikkat etmeli.