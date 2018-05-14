Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik MARDİN



Mardin, Cengiz Holding tarafından yaklaşık 1,1 milyar dolar yatırım ile kurulan “Eti Bakır Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri”nin faaliyete geçmesini heyecanla bekliyor. İnşaat aşamasında 5 bin kişinin çalıştığını ifade eden Genel Müdür Emre Kayışoğlu “Bu yıl tesis üretime başlayacak. 1.100 kişiyi doğrudan istihdam edeceğiz. 5 bin kişi dolaylı olarak geçimini sağlayacak. Bölgede oluşacak ekosistemle de 25 bin hane işsizlik derdinden kurtulacak. Bölgede işsizliği yüzde 25’ten 12’ye indirecek bir proje bu” dedi. Mardin’deki entegre tesisin dünyada örneği olmadığını anlatan Kayışoğlu, “Böyle tesisler var. Ancak gübre ile entegre olan tek tesis bizimki. Fabrika, yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının önüne geçecek. Türkiye, yıllık 5 milyon ton olan gübre tüketiminin yarısını ithal ediyor. İthalata yılda 1,1 milyar dolar para ödüyoruz. Bu fabrika ham maddesinin yüzde 85’ini yurt içinden sağlayacak. Yüzde 15’lik bölümü ise doğalgaz. Kullanacağımız elektriği fabrikamızda üreteceğiz. Sektörde kendi kendine yeten tek fabrika olacak. Projeye 275 yabancı mühendis katkı sağladı. Yapım aşamasında ise 22 ülkeden 105 mühendis, Mazıdağı’nda Türk mühendislerle birlikte çalıştı” diye konuştu.