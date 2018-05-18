Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’ye son dönemde artan sistematik saldırılar teker teker çöp oluyor. ABD’de görülen Halkbank davası üzerinden Türkiye’yi vurmaya çalışan dış güçlerin bu oyunu da bozuldu. Önceki gün dava ile ilgili açıklanan (Türkiye’nin tanımadığı) kararla, Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ya 32 ay hapis cezası verildi. Yargılanma sürecinde içeride geçirdiği 14 ay cezadan düşürüldü. Böylece Atilla’nın, 18 ay sonra serbest kalması bekleniyor. İran yaptırımları ile ilgili davada, Atilla için 188 aydan fazla (15,5 yıl) hapis ile, 50 bin-500 bin dolar arası para cezası talep ediliyordu. Ancak 32 ay olarak açıklanan ceza, bu davanın bir komplo teorisi hâline getirilerek “Türkiye’ye saldırı amacıyla” kullanıldığını açık ve net şekilde gözler önüne serdi. Atilla’nın avukatları da, İran’a yönelik yaptırımları ihlal eden hiçbir çalışana dava açılmadığını belirterek; Atilla’nın, bu entrikanın mimarı Rıza Sarraf’ın komplosuna alet edildiğini savundu.



EKONOMİYİ YIPRATTILAR

Geçen yıl sonbaharda görülmeye başlanan dava ile igili olarak Türkiye düşmanları birçok komplo üretmişti. Halkbank’ın 40 milyar dolara kadar ceza alacağı, uluslararası sistemden çıkarılacağı, bu ceza ile Türk bankacılık sisteminin çökeceği, ülkeye yaptırımların uygulanacağı, yabancı sermayenin artık sektöre ve Türkiye’ye güveninin kalmayacağı gibi temelsiz, dayanaksız, kötü niyetli yalanlar ortaya atılmıştı. Türkiye ekonomisini zaman zaman vuran bu asılsız iddialar ile; Halkbank hisseleri de yarı yarıya gerileyerek 15 TL’den 7 TL sınırına gelmiş, itibarı zedelenmiş, yatırımcılar burada büyük zarar görmüştü. Şimdi gözler, Halkbank ile ilgili verilecek muhtemel cezaya çevrildi. Atilla’ya istenen ceza ile verilen ceza arasındaki büyük uçurum, bankaya da kesilecek muhtemel bir cezanın boyutlarının çok büyük olmayacağını gösterdi.

PİYASA DEĞERİ YARIYA DÜŞTÜ

Halkbank hisseleri dava sürecinde 15 TL’den, 7 TL sınırına kadar geriledi. Bu temelsiz düşüş, şirketin piyasa değerini de 20 milyar liradan 9,6 milyar liraya kadar düşürdü. İlk çeyrekte 790 milyon TL kâr açıklayan Halkbank, 2018’de yaklaşık yüzde 20 büyüme hedefliyor.