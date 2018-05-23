Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar son dakika fiyatları, dolar ne kadar, euro kaç lira? 23 Mayıs döviz fiyatlarını sizler için derledik. Bir haftadır yükselişe geçen dolar ve euro fiyatları son olarak 4,92'yi gördü. Rekor üstüne rekor yaşayan dolar ve euro son dakika fiyatları burada. Dolar bankalararası piyasada 4,92 ile zirveyi test etti. Euro 5,76'yı aşarak rekorunu tazeledi. 23 Mayıs döviz fiyatları, euro ne kadar, dolar kaç lira sorularınızın cevabı burada... İşte 23 Mayıs dolar euro fiyatları

Dolar euro ne kadar? Dolar son durum

Dolar peş peşe artışlar yaşıyor. Vatandaş ise dolar ne kadar, son dakika dolar fiyatları, dolarda son durum ne, usd, euro kaç lira diye aramalarını sürdürüyor. Biz de sizler için dolar euro son dakika fiyatlarını derledik. İşte dolarda son durum...Dolar/TL dün gece yarısı Asya piyasalarında yeni zirve olan 4.8450 seviyesini gördükten sonra bugün de rekoru tazeledi. Bankalararası piyasada yükselişini sürdüren dolar/TL 4,9290 ile tüm zamanların en yükseğini gördü. Rekor seviyeyi görmesi sonrasında dolar 4,85'in altına kadar geriledi. Dolar/TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik iyimserliğe rağmen 4.6608'e kadar yükselmiş, dolar karşısında değer kaybeden tek para birimi olmuştu. Euro/TL de 5,7608 ile tüm zamanların en yüksek düzeyini gördü. Euro daha sonra 5,65'li seviyelere indi. Yüzde 50 dolar ve yüzde 50 eurodan oluşan döviz sepeti 5,3406 ile rekor düzeye çıktı.

PİYASALAR'IN GÖZÜ MERKEZ'DE

Piyasalar Merkez Bankası'ndan gelecek olası adımları takip ediyor. Merkez'in Türk Lirası'nda görülen sert değer kaybına karşı nasıl bir adım atacağı merak ediliyor. Merkez Bankası olağan toplantısını 7 Haziran'da yapacak.

Piyasaların bugün ayrıca Fed'in son toplantı tutanaklarını bekliyor. Tutanaklarda faiz artış sürecine ilişkin ipuçları takip edilecek.

Borsa İstanbul'dan döviz satışı

Borsa İstanbul, kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamını Türk Lirasına çevirdi.

Bununla birlikte Borsa, Türk şirketere spot piyasadan döviz almak yerine Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nı kullanmalarını önerdi.

Borsadan yapılan açıklamada, ekonomik göstergelerin mevcut döviz kurlarına yeterince yansımadığı ve TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksinin Nisan ayında 81,71 ile veri tarihinin en düşük seviyesine gerilediğine dikkat çekilerek, "Tüm sektör ve şirket mali tablolarında kurun bu seviyelere çıkmasını gerektirecek ekonomik bir verinin bulunmadığı dikkate alınarak, Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir." denildi.

Ayrıca Borsa İstanbul, "Şirketlerimize orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine, Borsamız Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasamızda işlem gören döviz vadeli işlem ve opsiyonları dâhil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirmeleri tavsiye ediyoruz." dedi.

Ayrıca Borsa İstanbul'un açıklamasında, "Seçim öncesi ülke ekonomisinin olumsuz gösterilmesine yönelik spekülatif yaklaşımların, mevcut ekonomik göstergelerle desteklenmediği görülmekte olup Borsa İstanbul Grubu olarak ekonomimize ve Türk Lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz." denildi.