Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Lirası'nın değerinin serbest düşüşe geçtiğini, bir gecede dolar kurunun 10 kuruş yükseldiğini belirtti.

"OHAL'İN KALDIRILMASI İÇİN TOPLANALIM"



Öztrak, iktidar partisinin ortağı MHP'nin, TBMM'deki Grup Toplantısı'nda erken seçim çağrısı yaptığı günden bu yana Türk Lirası'ndaki değer kaybının yüzde 18'i aştığına işaret ederek, şu görüşlerini paylaştı: "Öncelikle TBMM, seçimlerden önce OHAL'in kaldırılması için acilen toplantıya çağırılmalıdır. Merkez Bankası'nın elindeki araçları kullanmakta bağımsız olacağı topluma yazılı olarak taahhüt edilmelidir. Bu tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması gerekmektedir."