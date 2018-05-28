Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu kiralama karşılığında yıllık 7 milyar 800 milyon lira ödeme yapıldı. Rapora göre, kiralamada 24 bin 690 konutla Esenyurt başı çekti. Onu 13 bin 782 adetle Sarıyer, 11 bin 440 adetle Ataşehir, 11 bin adetle Şişli, 9 bin 938 adetle Ümraniye takip etti. Pendik, Kâğıthane, Kadıköy, Başakşehir ve Sancaktepe de ilk 10 içerisinde yer aldı. İlk 5’te yer alan ilçelerdeki konut kiralama işlemlerinin 70 bini aşması dikkati çekti. Geçen yıl en çok konut kirası ödenen ilçelerin başında, aylık 171,5 milyon lirayla Beşiktaş geldi. Onu 83,5 milyon lirayla Kadıköy, 81,6 milyon lirayla Şişli, 53 milyon lirayla Sarıyer izledi. Tapusor Genel Koordinatörü Ömer Türkoğlu, konut kiralama ve satış işlemlerinde ilçe sıralamalarının aynı dağılımı göstermediğini, kiralama kaynaklı ticari hacimlerin, merkezi iş alanları ve yakın çevresinde en yüksek seviyelerde seyrettiğini dile getirdi. Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı: En çok konut kiralamasının, bin 500 TL ve altında bir ortalamaya sahip evlerde gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Son dönemde konut fiyatları fazla artmadı. Hatta bölgesel bazda düştü. Kira değerleri ise sabit veya yukarı yönlü seyretti.