Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Aka, geçtiğimiz hafta havalimanına iniş yapan uçağa ilişkin olarak, “Onlar flight check uçakları. Havaalanı uçaklarının kalibrasyonunu yapıyor. Elektronik olarak doğruluk testlerini yapıyor, iniyor kalkıyor sürekli. İnerken havaalanındaki cihazların sinyallerinden o cihazların doğru ölçüm yapıp yapmadıklarını kontrol ediyor. Uzun süreli kontrollerden sonra sonuçları çıkıyor. Mesela bir ay sürekli kontrol yapıyor” diye konuştu. Test uçuşları sonrası raporların çıkacağını belirten Suat Hayri Aka, “Henüz çıkmadı raporlar. Ama olumsuz bir şey yok. Sadece hata payı var mı, ne kadar hata payı var, kalibre edilmeye ihtiyaç var mı yok mu tespit ediyor. Yeni kurulmuş bir cihazın testi gibi düşünülebilir. Uçaktaki cihazlar ile karadaki cihazların uyumunu test diyor. Varsa hata payları tespit ediyor” ifadesini kullandı.

22 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3. Havalimanı’na iniş yapıp yapmayacağına ilişkin soruya da cevap veren Aka, “Biz hazırız ne zaman istenirse uçak indirebiliriz. Orada Sayın Cumhurbaşkanı basın ile bir program yapacak ama henüz detayları netleşmedi” diye konuştu.