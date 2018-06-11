Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ilk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

2018'in birinci çeyreğinde yüzde 7,4 büyüme kaydeden Türkiye'nin OECD, Avrupa Birliği ve G20 ülkeleri arasında en güçlü büyüme performansı gösteren ülke olduğunu söyleyen Şimşek, "Büyümemizin kapsayıcı niteliği devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Söz konusu dönemdeki büyümenin iç talep kaynaklı gerçekleştiğini vurgulayan Şimşek, "Makine teçhizat yatırımlarının aynı dönemde reel olarak yüzde 7 artması önümüzdeki dönem büyümesi için cesaret vericidir" dedi.

"BÜYÜME REFAHI ADİL DAĞILIYOR"



"İstihdamı desteklemeye yönelik politikalarımızla son on yılda 8,8 milyon, son bir yılda ise 1,2 milyon vatandaşımızı iş sahibi yaptık. İstihdamın bu güçlü seyri büyümemizi destekleyecektir.

Aynı zamanda çalışanların katma değer içindeki payı birinci çeyrek itibarıyla yüzde 37,8’e yükselmiştir. Bu durum, büyüme ile gelen refah artışının daha adil dağıldığını da göstermektedir.

"SEÇİM SONRASI BELİRSİZLİK AZALACAK"



Yurtiçi ve yurtdışı finansal koşullardaki sıkılaşmanın etkisiyle ekonomide dengelenme sürecinin başladığını görüyoruz. 2018 yıl bütününde büyümenin OVP ile uyumlu gerçekleşmesini bekliyoruz. Seçimleri takiben belirsizlikler azalacaktır. Bu dönemde yapısal reformlarımıza hız vererek büyümeyi yüksek patikalarda sürdürülebilir kılacağız."