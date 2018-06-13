Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ovit Tüneli'nin açılışı ve partisinin Rize mitingi için geldiği memleketinde coşkuyla karşılandı.

Karadeniz'i Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya bağlayacak 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı'nda bulunan Ovit Tüneli'nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hava şartlarına rağmen vatandaşın gösterdiği yoğun ilgi karşısında duygulandı. Erdoğan, "Durmadık, sizinle beraber yürüdük. Biz yürüdük, siz de arkamızdan geldiniz. Bizi bu yolda yalnız koymadınız. Ben şimdi bu dolu altında sizi görünce, sizin o koşmanızı görünce, yanımda arkadaşıma dedim ki: "Allah'ıma hamd olsun, benim hanım kardeşlerim, bu doluya rağmen buraya geldiyse, bizi de bu millete hizmetkar kıldığı için Rabbime ne kadar hamd etsem azdır. İnşallah sizlerle yapacağımız daha çok şey var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovit Tüneli açılışında yaptığı konuşmadan satırbaşları şöyle:

Değerli kardeşlerim Ovit herhangi bir geçit değil. Bu geçit aynı zamanda bulunduğu konum gereği stratejik bir öneme sahip. Ovit Geçidi açılmadan önce 11 km tırmanıp, tırmandıktan sonra 10 km gitmek gerekiyordu. Bazıları burası için hayal diyordu, yaptık mı? Bitirdik mi? Allaha hamdolsun bugün sözümüzü gerçekleştirdik.

Bu kış Ovit Tüneli hiç kapanmadı. 2012 yılında başladığımız tüneli bugün sizlere sunuyoruz. Karadeniz limanlarına süre azalacağı için ticaret de gelişecek. Bu açılışı seçim arefesinde yapıyoruz. 24 Haziran'da seçim var mı? Ovit Tüneli'nin açılış hikayesi ile ülkemizin kalkınma hikayesi aynıdır. 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz? Lafla olmaz icraatla olur. İcraat, icraat, icraat.