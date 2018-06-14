Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelişen ülkeler Fed'in faiz artırımlarıyla sıkılaşan finansal koşulları karşısında yükselen ithalat maliyetleri ve kur geçişkenliğine karşı enflasyon hedeflerini savunmak için birbiri ardına faiz artırırken Azerbaycan bir kez daha faiz indirdi.

Azerbaycan Merkez Bankası, politika faizinde 100 baz puan indirime gitti. Azerbaycan'da faiz oranı yüzde 11,00'den yüzde 10,00'a geriledi. Faiz koridorunun üst bandı ise yüzde 14'ten yüzde 12'ye çekildi.

Yılın başından bu yana Azerbaycan Merkez Bankası'nın yaptığı faiz indirimleri de 500 baz puana yükseldi.

Fed FOMC dün akşam sona eren Haziran ayı toplantısında politika faizini bu yıl ikinci kez 25 baz puan artırarak yüzde 1,75-2,00 aralığına yükseltmeye karar verdi. Fed'in bu yıl iki faiz artırımı daha yapması bekleniyor.