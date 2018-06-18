Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye tarihinin kaderini belirleyecek 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. Halk, yeni yönetimi seçmek için sandık başına gidecek. Sandıklardan çıkacak sonuca en büyük etkiyi, adayların vaatleri oluşturuyor. Cumhur İttifakı’nın Başkan Adayı Recep Tayyip Erdoğan, en önemli vaatlerinden biri olarak Kanal İstanbul’u öne çıkarırken, muhalif cephe ise bu projesi askıya almanın peşinde. Her ne kadar proje aşamasında olsa da Kanal İstanbul’un Türkiye ekonomisine ciddi bir gelir kapısı olacağı biliniyor. Bunun en önemli göstergesi ise Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Süveyş Kanalı. 1869 yılında Akdeniz ile Kızıldeniz arasındaki transit trafik için açılan Süveyş Kanalı, 149 yıldır bölge için kilit role sahip bir geçiş güzergahı konumunda. Günlük en az 50 geminin geçişinin sağlandığı hat, ülke ekonomisine yıllık 5,5 milyar dolar para kazandırdı; yani para bastı.

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Süveyş’ten daha büyük bir proje olan ve tüm muhalefetin karşı çıktığı, hatta “Yıktırırız, durdururuz” dediği Kanal İstanbul, tüm vasıfları ile Süveyş’i neredeyse üçe katlıyor. İstanbul Boğazından günde 160 adet yük ve tehlikeli yük gemileri geçerken, tonaj başına ücret alınacak olan bu gemiler, Kanal İstanbul’a yönlendirilecek. Süveyş’ten daha yoğun bir trafiğe sahip Kanal İstanbul’un ülke ekonomisine katkısı da ciddi miktarlara ulaşacak.