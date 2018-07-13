Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.
Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
13.07.2018 - 23:23 | Son Güncelleme: 13.07.2018 - 23:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB+"dan "BB" seviyesine indirdi, not görünümünün "negatif" olduğunu duyurdu.
Etiketler : fitch,
571517 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/571517.aspx
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