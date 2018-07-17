Emlak Konut GYO Genel Müdürlük görevine, şirketin Genel Müdür Yardımcısı Hakan Gedikli getirildi.
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, yönetim kurulunun bugünkü kararıyla, Murat Kurum'un istifasıyla boşalan genel müdürlük görevine şirkette genel müdür yardımcısı (Teknik) olarak görev yapan Hakan Gedikli'nin atandığı belirtildi.
Açıklamada, "Boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK'nin 315. madde 1. fıkrası gereği Sn.Hakan Gedikli'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.