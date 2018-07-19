Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mektupta yerel yönetimlherin ekmek üretmemesini isteyen TESK Başkanı, günde 2 milyon ekmeğin çöpe atılmasında da ucuz ekmek satan mahallî yönetim şirketlerinin rolü olduğunu söyledi ve “Fırınlarda yakıt aynı, elektrik aynı ama nasıl bu ekmek ucuz?” diyerek eleştiride bulundu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kamunun esnafla rekabet etmesinin önüne geçilmesi talebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a mektup gönderdi. Palandöken, gönderdiği mektupta “Ülke genelindeki bütün fırınlarımız dörtte bir kapasite ile çalışıyor. Kamu ve yerel yönetimler halka ucuz, ücretsiz ekmek dağıtmak istiyorlarsa fırıncı esnafından alıp yardım yapsınlar. Kamunun görevi ekmek satmak, misafirhaneleri otel, salonları düğünevi, cezaevlerini ayakkabı ve gömlek imalat hanesi, açık ceza evlerini hayvan ürütme çiftliği, belediye parklarını işletmek midir?” ifadesini kullandı. 250 gram ekmek İstanbul’da 1,25 TL ile 1,50 TL arasında satılırken, İstanbul Halk Ekmek’te ekmek fiyatı 75 kuruş.

Teklife tepki gösteren dar gelirliler “Neredeyse 1 ekmek fiyatına 2 ekmek alıyoruz. Biz ekmeğimizi çöpe atmayız.” diyerek TESK’in teklifine ve “Ekmek çöpe gidiyor” gerekçesine tepki gösterdi.