Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmden sanayiye, tarımdan teknolojiye kadar tüm sektörlerin temsilcileri programla hedeflerini büyüttüklerini ifade ediyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, açıklanan programın önemine dikkat çekti. Çin hareketinin bu ülkeden turist sayısını artıracağını, Şanlıurfa’daki Göbeklitepe sebebiyle sadece bu kente 1 milyon turist geleceğini ifade eden Bağlıkaya “Atatürk Kültür Merkezi hızla tamamlanacak, ikonik bir yapı olacak ve kültür sanat faaliyetleri ile tüm dünyadan izleyici çekecek. Ayrıca 3. havalimanında Çin ve Hindistan’dan gelen uçaklar için ek seferler yapılacak. Çinli misafirleri ağırlayabilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Genel Sekreteri İlknur Menlik, yeni yapılanma ile sektöre umut geldiğini, tarım ve gıda sektörlerini ileri taşıyacak her türlü projenin destekçisi olacaklarını söyledi. Erdoğan, yaptığı açıklamada kırsalın kalkınması için yapılacak projelere 1 mliyar lirayı aşkın destek verileceğini, yeni sulama ve içme suyu alanları, ağaçlandırma gibi alanlarda yatırım yapılacağını, bu projelerle yüz binlerce kişiye istihdam sağlanacağını açıklamıştı.