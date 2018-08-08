Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) İcra Direktörü Hung Tran, Türkiye’de faiz oranlarının yatırımcıyı çekmek için yeterli bir seviyede olduğunu belirterek, “Biz mevcut şartlar altında şu ana kadar Türkiye’ye iyi bir sermaye girişi olduğunu düşünüyoruz. Şu an için Türkiye’ye bu yıl 51,3 milyar dolarlık sermaye girişi olacağı beklentimizi koruyoruz” dedi. Gelişmekte olan ülkelere 2017’deki güçlü para girişlerinin ardından bu yıl sermaye akımlarının şeklinde bazı değişiklikler yaşandığını anlatan Tran, ikinci çeyrekteki çıkışlara rağmen hâlâ pozitif bir görünüm bulunduğunu söyledi. Gelişmekte olan ülkelere ilişkin temmuz ayı verilerinin, sermaye akışlarında toparlanmaya işaret ettiğine dikkat çeken Tran “Gelişmekte olan ülke varlıkları, ikinci çeyrekte yaşanan güçlü net çıkışlar sonrasında temmuz ayında bir miktar toparlanma kaydetti. Gelişmekte olan ülkelere sermaye akımlarının ileriye dönük devam etmesi, para politikalarındaki normalleşmenin nasıl uygulanacağına bağlı. Eğer ABD Merkez Bankası (Fed), yıl sonuna kadar faizlerde beklenenden daha az artırıma gider, dolar istikrar kazanır ve ticaret gerilimi daha artmazsa, temmuz ayında görülen sermaye girişleri yıl sonuna kadar devam edebilir. Muhtemelen gelişmekte olan ülkeler yılı net sermaye akımları açısından pozitif tamamlayacaktır” diye konuştu.

Hung Tran, Çin varlık fiyatlarındaki sert düşüşün krize dönüşebileceğine dikkat çekerek şöyle konuştu: “Çin ile diğer birçok gelişmekte olan ülkeler arasındaki ticaret, yatırım ve borç verme bağlantısındaki artış dolayısıyla, Çin’de yaşanacak büyük bir mali kriz diğer gelişmekte olan ülkeler için oldukça önemli olacaktır. Çin’deki net sermaye çıkışları, geri kalan gelişmekte olan ülkelerdeki volatiliteyi önemli ölçüde artırabilir. Türkiye’de şu an faiz oranları, yatırımcıyı çekmek için yeterli bir seviyede. Biz mevcut koşullar altında şu ana kadar Türkiye’ye iyi bir sermaye girişi olduğunu düşünüyoruz. Ancak girişler dış borçlanma gereksinimini karşılayacak kadar güçlü değil. Bu yüzden döviz rezervleri ve lira üzerindeki baskı devam ediyor. Türkiye’ye bu yıl 51,3 milyar dolarlık sermaye girişi olacağı beklentimizi koruyoruz. Bununla birlikte sermaye girişi kalitesi ve sağlamlığının geçen yıla göre çok azaldığını söyleyebilirim.”