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Bakan Özhaseki'den kentsel dönüşüm açıklaması: Yalvardık, yakardık ama dinlemediler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Özhaseki&#039;den kentsel dönüşüm açıklaması: Yalvardık, yakardık ama dinlemediler

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay’da incelemelerde bulunan Çevre Bakanı Özhaseki, Aksaray Mahallesi’nde kentsel dönüşümün engellendiğini hatırlatarak “Yalvardık yakardık, derdimizi anlatamadık. Bedeli çok ağır oldu” dedi.

AKİF BÜLBÜL'ÜN HABERİ - Hatay’ın Aksaray Mahallesi’nde depremde yıkılan binaların yerine yenileri yükseliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Aksaray Mahallesi’nde 6-7 yıl önce kentsel dönüşüm çalışması yapıldığını ancak vatandaşların tepkisi üzerine iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti: O zaman yalvardık yakardık derdimizi anlatamadık. O protestocu gruplar hâkim oldular ve bize burada kentsel dönüşümü yaptırmadılar. Ama burası çok riskli bir yerdi, biliyorduk. Bırakıp gitmek zorunda kaldık. Hâliyle zorla, vatandaş istemezse veya sizi burada protesto ediyorlarsa, size karşı çıkıyorlarsa kavga ederek yapacak bir şey yok. Mecburen, üzülerek ayrılmak zorunda kaldık. Üstelik gece yarısına kadar burada oturdum, saatlerce dil döktüm. Olmadı, kısmet değilmiş diyelim. Depremde mahalle tamamıyla yerle bir oldu. Keşke mani olunmasaydı, keşke ideolojik çatışmalara kurban gitmeseydi de bir tek vatandaşımız ve kardeşimizin burnu bile kanamasaydı. Maalesef bedeli çok ağır oldu bu işin. Şu anda burada 5.600 konuta başladık, tamamının ihalesi yapıldı, evler yükselmeye devam ediyor. 

110 BİN KİŞİLİK İŞÇİ ORDUSU 

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Özhaseki “Deprem bölgesinde, AFAD’a göre 400 bin 904 konut ve 40 bin 486 iş yeri olmak üzere toplam 441 bin 390 hak sahibi bulunuyor. Bu sayılar hukuki süreçlere göre güncelleniyor. Bakanlık olarak 1.240 şantiyede, 110 bin kişilik işçi ordusuyla afet bölgesinde 395 bin 649 konut ve 37 bin 156 ticari alan olmak üzere toplam 432 bin 805 bağımsız bölümün inşasını sürdürüyoruz. Bu yılın sonuna kadar, toplamda 200 bin konut hak sahiplerine teslim edeceğiz. Deprem konutlarının tamamı, 2025 yılının Eylül ayına kadar depremzedelere verilecek” dedi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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