Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde faaliyet alanlarında çeşitliliğe giden, bankacılıktan çıkan, uluslararası yatırımlara hız veren Doğuş Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Türkiye’ye olan güvenle yatırımlarına devam ettiklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Şahenk ve Doğuş yöneticileri, ülke ekonomisine dair beklentiler, yeni hükümet ve grubun yeni yatırımları hakkında bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Ferit F. Şahenk, grubun dev projesi olan Galataport’un 2020’nin şubat ya da mart ayı gibi tamamlanacağını söyledi. Galataport gibi önemli bir projenin ödenmesi, kredilendirilmesi, zamanlaması gibi unsunları dikkate alarak bakıldığında bunun sorumluluk ve Türkiye’ye inançlarını gösterdiğini ifade etti. Projenin finansmanının 6 bankayla sağlandığını, 14 yıllık bir vadesi olduğunu hatırlatan Şahenk, 1 milyar avronun (6 milyar lira) bir finansman olduğunu, yüzde 25 öz kaynakla da projenin devam ettiğini ifade etti. Şahenk, projede Peninsula Grubu’nun da projede yer aldığını, burada ilk defa gayrimenkule ve araziye eş olarak bu projenin yapıldığını, grubun bu yatırımının da Türkiye’ye gösterdiği çok büyük güveni gösterdiğini dile getirdi. Projede Peninsula’nın 225 milyon avro yatırımı bulunuyor.

400 projeyle ekonomi büyük ivme kazanacak

Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 100 günlük programın ekonomiye ivme vereceğini gördüklerini ifade etti. Açıklanan 400 projenin 250 binin üzerinde istihdam sağlayıp 65 milyar liralık teşvikli yatırıma yol açacağını hatırlatan Akhan, “Bu çok önemliydi bence. Bunun daha da önemlisi eylül ayında açıklanacak orta vadeli program. Sayın Bakanımız Berat Albayrak’ın açıkladığı bilgilere göre, fiyat istikrarı ile enflasyonla mücadeleyi esas alan bir program olacağı görülüyor. Programın enflasyonu düşürmeye odaklanması çok önemli. Güven gelecek, piyasaların önünü açacaktır” diye konuşti.

Hepimiz devletin arkasında durmalıyız

Son dönemde ekonomide alınan kararları ve piyasalardaki hareketliliği değerlendiren Şahenk şunları söyledi: Biz değişik dönemleri yaşadık Türkiye’de. Son dönemde yapılan açıklamalar ve yapılan toplantılarda alınan kararların çok yerinde olduğunu görüyorum. Mesela bu kredi kartlarıyla ilgili karar gibi. Ekonominin belirli bir süre soğutulması, cari işlemler açığı ve tasarruf anlamında önemli. Yani aslında devletimiz şu anda doğru önlemleri alıyor. Bunların arkasında olmalıyız. Sermaye piyasalarıyla ilgili endişem yok. Sabit getiriye yatırım yapan yatırımcılar belli fiyatlarda, belli durumlarda mutlaka gelirler, Türkiye’de satın almaya başlarlar. Çok güçlü olacağına inanıyorum. Bunun arkasında toplum olarak durmamız gerek. Bunun uygulandığını piyasaya gösterdiğimiz zaman doğru reformlarla bu işin arkası gelir. Çünkü Türkiye gibi fırsatları olan çok az ülke var. 2002, 2003’teki olaylara bakıyorsunuz, Türkiye bankacılık sektörü çok daha güçlü.

12 yılda 45 milyar lira yatırım yaptık

Doğuş Grubu olarak 2005-2017 yılları arasında 9 milyar dolarlık yatırım (45 milyar lira) yaptıklarını, bunun 8,6 milyar dolarınını mevcut işlerine, 400 milyon dolarını sosyal sorumluluk projelerine yönlendirdiklerini söyleyen Şahenk, “Yaptığımız yatırımların yüzde 81’i memleketimizedir. Yüzde 19’u da restoranlar, marinalar olsun, yurt dışı yatırımlarıdır. Yurt dışı yatırım yapalım ki ülkemiz bölgesel güç olsun’ dedi.

Yeme içme sektörü ismimizi duyurur

Doğuş’un marina yatırımlarının yanı sıra yeme-içme ve konaklama sektörüne yatırımları da dikkat çekiyor. Ferit Şahenk, bir memleketin ismini duyurması, gelen misafirlerin daha uzun süreli kalması için eğlence ve yemek işlerinin çok önem taşıdığını söyledi ve “Burada 7-8 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmak istiyoruz” dedi. Grubun Nusret, Günaydın gibi uluslararası markaları bulunhuyor.

2,3 milyar avro krediye yeni vade

Holdingin kredi vadelendirmesi ile ilgili sorulara cevap veren Ferit Şahenk, en doğru nakit akışlarını çakırıp bir program sunduklarını söyledi. Douş CEO’su Hüsnü Akhan da bankalarla vadelendirmeye dahil ettikleri kredi portföyünün, toplamın yüzde 42’sine tekabül ettiğini, 2,3 milyar avro tutarındaki kredilerin yeniden vadelendirmeye tabi tutulduğunu, 3,6 milyar avro teminat verdiklerini anlattı.

Louis Vitton gibi marka olmalı

Ferit Şahenk, hedeflerinden bahsederken, “Bizim belli çerçevede yapmak istediğimiz, gitmek istediğimiz hedef var. O da şu: Hepiniz Louis Vuitton grubunu biliyorsunuz. Tabii biz bir Louis Vuitton grubu değiliz ama yapmak istediğimiz yeme içme ve otel grubumuzun mini bir Louis Vuitton olması” dedi. Şahenk, her otelin ayrı ismi ve hikayesi olacağını, yeni otel alımları da yapabileceklerini söyledi.

Otomotivden asla çıkmayız

İnşaat gibi çok önem verdikleri biş iş olduğunu, son dönemde bunlarla ilgili duyumlara üzüldüğünü söyleyen Ferit Şahenk “Otomotiv bizim çok önem verdiğimiz bir sektör ve büyümeye devam edeceğiz. Volkswagen ile çok iyi bir bayi yapımız var. Otomotivin sadece bayi perakende ağında değil, diğer alanlarda da olmak istedik ve finansman ve diğer alanlara da girdik” ifadesini kullandı.