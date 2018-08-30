Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MTA Batı Karadeniz Bölge Müdürü Abdülkadir Yılmaz “Ortalama 2 ay bu bölgede çalışma yapacak. İnşallah güzel sonuçlar alınır. Gemimiz son derece modern ve ileri teknolojiye sahip. Önemli bir görev icra ediyor” dedi. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında üretim, 1980 yılından beri deniz seviyesinin altında yapılıyor. Yerin 485 ve 630 metre altında, kıyıdan denizin altına doğru uzanan yaklaşık 200 metrelik galerilerde, maden işçileri kömür kazıyor. Bölgedeki yaklaşık 100 milyon ton rezerv kömürün 40 milyon tona yakınının, deniz tabanının altında olduğu tahmin ediliyor.