Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'7/24 teyakkuzdayız, birlikte kazanacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, alınan kararlar ve tedbirlerle, Türkiye ekonomisinin daha da güçleneceğini söyledi. Temmuz ayında başlayan, ağustos ayında zirveye çıkan ve Türkiye’yi, milletin refahını hedef alan ekonomik saldırılar karşısında ‘sonunda kazanacağız’ dediklerini, bu yolda da önemli kararlar aldıklarını söyleyen Albayrak, KOBİ Destek Kredisi için bir arayan bankaların dayanışmasının dünyaya çok güçlü bir birlik fotoğrafı sunduğunu ifade etti. Hem zayıflıkları hem güçlü yanları çok iyi bildiklerini anlatan Albayrak, “Dün (30 Ağustos) resmî tatildi. Piyasalar kapalı mı? Biz öyle zannediyoruz. Londra uyumuyor. Londra uyumuyorsa biz de uyumadık. 7/24 teyakkuzdayız, sahadayız. Yaşanan her gelişmede güçlü refleks geliştirmek, kısa, uzun, orta vadeli aksiyon planlarını hayata geçirmek zorundayız. Bu süreçte doğru planlama, politika ve uygulamalarla arzu ettiğimiz güçlü Türkiye ekonomisine kavuşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık. Attığımız adımları ve alacağımız kararları OVP’de göreceksiniz. Bu değişimin önemi de 5 yıllık süreçte önümüzde olacak” dedi.

BANKALARIMIZIN GÜCÜ RAHATSIZ ETTİ

Bakan Albayrak, son dönemdeki ekonomik saldırılarda güçlü bir bankacılık sektörüne sahip olmanın önemini bildiklerini ifade etti ve şunları söyledi: Bunu bizim bildiğimiz kadar birileri de biliyor. Bundan dolayı kur ataklarının hemen ardından dünyada örneği olmayan biçimde devreye giren reyting şirketleri var ya bu arkadaşlar, bankalarımızla ilgili karamsar bir tablo oluşturmak için yoğun bir gayrete girdiler. Bankalarımız bilançosu, kârlılığı ile çok güçlüler. Bu güçten rahatsız olanlar, art niyetle bankalarımızı hedef almaya çalışıyorlar. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bankalarımız güçlü ve sağlam içimde emin adımlarla yollarına devam ediyorlar.

Mevduata vergi indirimi 3 ay

Bankadaki TL ve döviz mevduat hesaplarına vergi düzenlemesi yapıldı. Buna göre, Türk lirası mevduatında 6 aya kadar olan vadelerde yüzde 15 olan stopaj oranı yüzde 5’e çekildi. 1 yıla kadar vadeli mevduat hesaplarında vergi oranı yüzde 12’den yüzde 3’e çekilirken, 1 yıldan uzun TL mevduatında yüzde 10 olan stopaj oranı da sıfırlandı. Vadesiz döviz hesaplarından alınan yüzde 13’lük stopaj yüzde 20’ye, 1 yıla kadar vadeli döviz hesaplarından alınan stopaj ise yüzde 15’ten yüzde 16’ya çıktı. 1 yıldan uzun vadeli döviz hesaplarının yüzde 13 olan stopajı ise aynı kaldı. Uygulama 3 ay olacak. Süre sonunda yeni karar alınmazsa eski oranlara dönülecek. Bankalardaki mevduatın yüzde 51,3’ü TL, yüzde 48,7’si döviz cinsinden.

Devlet 3 milyar liradan vazgeçti

Türk lirası mevduata vergi indirimi ile Maliye 3,7 milyar lira vergiden olacak. Aynı kararla vergi oranı artırılan döviz mevduat hesaplarından da 680 milyon lira gelir elde edilecek. Bu durumda Maliye’nin kaybı 3 milyar liraya düşecek. Bankada TL mevduatı tutan, 100 bin lira mevduatı olan bir vatandaş ise 3 ayda 500 lira daha az vergi

ödeyecek.

Vatandaşa getirisi

Mevduat 3 aylık Eski net Yeni net Fark (TL)

tutarı getiri (TL) kazanç (TL) kazanç TL

100 bin TL 5.000 4.250 4.750 500

500 bin TL 15.000 21.250 23.750 2.500

1 milyon TL 50.000 42.500 47.500 5.000

KOBİ'LERE 10 PUAN İNDİRİMLİ YENİ DESTEK

Kamu, reel sektör ve finans sektörünün paydaşları, KOBİ’lere finansman desteği için bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla düzenlenen “Birlikte Kazanacağız: KOBİ Destek Kredisi” tanıtımında yaptığı açıklamada, 2017 yılında başlatılan Nefes Kredisi’nin devamı niteliğinde olan bu desteğin önemine dikkat çekti. Nefes Kredisi ile KOBİ’lere 2017’de 5 milyar, 2018’in ilk yarısında 7,5 milyar lira kaynak sağladıklarını, geçen sene 2 bankayla başlayan bu hizmet yarışına 8 banka ile devam ettiklerini söyleyen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu “Bu, reel sektör ile finans sektörünün güç birliği yaptığı önemli bir projedir” ifadesini kullandı. KOBİ Destek Kredisi’nin mimarlarının Pekcan ve Albayrak olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu “Berat Bey Hazine ve Maliye Bakanı olduğu ilk günden itibaren özel sektörle istişareyi birinci planda tutuyor, problemlerimize çözüm üretiyor. Ruhsar Hanım reel sektörün tüm yükünü üstlenmiş durumda” dedi. Oda ve borsaların desteğiyle 2-3 ay içinde KOBİ’lere 10 milyar liraya yakın kredi sağlanmış olacağını söyleyen Hisarcıklıoğlu, bu krediye Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası Vakıf Katılım, Ziraat Katılım ve Kredi Garanti Fonu’nun aracılık edeceğini, tüm banka genel müdürlerine yaptıkları önderlik için çok teşekkür ettiğini, KOBİ’lerin piyasanın 10 puan altında kredi kullanacağını ifade etti.

Sistem nasıl işleyecek?

Pazartesi gününden itibaren üye KOBİ’ler oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile banka şubesine başvuracak. Destek kredisi faizi aylık yüzde 1,85 olup yıllık faiz yüzde 22 olarak uygulanacak. Bir üye en fazla 200 bin lira kredi kullanacak. Kredi 6 ay ana para ödemesiz, sonrasında 12 eşit taksitli, toplam 18 ay olacak. Kredinin yüzde 85’i KGF kefaleti kapsamında bulunacak. Yani KOBİ’ler bugün yıllık yüzde 30’u bulan faizler yerine yüzde 22’yle borçlanmış olacak.

Hükûmet, reel sektör ve finans el ele verdik

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin ekonomik verileriyle uyumlu olmayan analiz ve değerlendirme yayınladığını söyledi. Türk bankacılık sisteminin sağlıklı ve dengeli bir yapıda olduğunu söyleyen Aydın tahsili gecikmiş kredi oranının sadece yüzde 3 olduğunu, 3,7 trilyon bilanço büyüklüğü bulunduğunu da ifade etti. Aydın, sektör olarak bütün kaynaklarını ülke menfaati için kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

STOKÇU VE FIRSATÇININ KARŞISINDA OLACAĞIZ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, son dönemde dayanışma ruhunun dışında finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat gören, çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesi ile uyuşmayan fiyat artışlarına gidildiği ve stokçuluk yapıldığının dikkati çektiğini belirterek “Bu konuda Ticaret Bakanlığı olarak, gelişmeleri anlık olarak takip ediyoruz ve piyasanın bozulmasını engelleyici tedbirler almaya devam ediyoruz ve edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Serbest piyasa ekonomisinde her zaman dalgalanmalar olacağını dile getiren Pekcan, “Bu; işin doğasında var. Ancak ülkemiz Avrupa’da en dinamik ekonomiye sahip ülke konumundadır. Spekülatörler ne yaparsa yapsın, biz bu dayanışma ruhu içinde büyümeye, istihdam sağlamaya ve ihracata devam edeceğiz” dedi. KOBİ Destek Kredisi imza töreninde açıklama yapan Pekcan, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle, girdi maliyeti döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmediği hâlde etkileniyormuş gibi fiyat artışı yapan, tüketiciye sunulan ürünlerin fiyat dengesini bozan uygulamaları aldatıcı ticari uygulamalar kapsamına dâhil ettik” dedi.