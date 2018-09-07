Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev, S-400 füze savunma komplekslerinin Türkiye’ye 2019 yılının ortasında gönderileceğini açıkladı. Şugayev İzvestiya gazetesine yaptığı açıklamada, Kontratın gerçekleştirilmesi, planlanan grafiğe göre ilerliyor. Sevkiyat 2019 yılının ortasında gerçekleşecek dedi.
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! İşte teslim edileceği tarih...
07.09.2018 - 13:36 | Son Güncelleme: 07.09.2018 - 14:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya’dan Türkiye’ye gönderilecek olan S-400’ler ile ilgili flaş bir açıklama geldi. S-400 füze savunma komplekslerinin Türkiye’ye 2019 yılının ortasında gönderileceği açıklandı.
Etiketler : Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dmitriy Şugayev,S-400 füze savunma,
579428 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/579428.aspx
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