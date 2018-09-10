Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank'ın ucuz dolar satmasının ardından benzer bir olayda Vakıf Katılım Bankası'nda yaşandı. Bankanın doları 4,571 liradan alınıp 4.5888 lirandan satıldığı görüldü. Banka yaptığı açıklamada, siber saldırı yapıldığını söyledi.





''SİBER SALDIRI DÜZENLENDİ''

Vakıf Katılım Bankası'ndan 10 Eylül 2018 tarihindeinternet sitesinde yer alan hatalı döviz kurlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bankanın kurumsal web sitesine siber saldırı gerçekleştiği belirtilenaçıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlıyayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızıgösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa süredepüskürtülmüştür.Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdanolumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satımişlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemizstabil hale getirilmiştir."



