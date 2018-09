Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin Ankara



Gerek dövize endeksli ürünlerin pahalılaşması gerekse de spekülatörlerin stokçuluk adına ürünlerini bekletip, fiyatlar yükseldiği anda piyasaya sürmesi vatandaşları endişelendiriyor. Salça, tüketici fiyatları bazında ağustos ayında yüzde 25 ile zam şampiyonu olurken, vatandaşlar dolar kuru ile ilgisi olmayan karpuz, yoğurt, tavuk ve damacana su gibi ürünler üzerinden fırsatçılık yapanlara tepki gösteriyor. Öte yandan tüketicilerin temel gıda ihtiyaçları konusunda hem bakanlık hem de sektör yöneticileri tarafından peş peşe açıklamalar geliyor. Yetkililer, her türlü tedbiri alırken, sektör temsilcileri de fiyat dengesini koruyarak vatandaşın yanında yer alıyor. Bu anlamda olumlu ilk hamle Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu’ndan geldi. Federasyon yetkilileri ‘Un fiyatları 175 TL’ diyerek piyasada panik havası oluşturanlara karşı 5 milyon çuval unu 95 TL’den temin edeceklerini açıkladı.



MARDİN DESTEK VERDİ

Piyasada dolaşan ‘fiyat artacak’ dedikodularına rağmen, firmalar vatandaşın temel gıda ürünlerinin başında yer alan un için gerekli desteği sundu. Kampanyanın başlamasından itibaren, 3 milyon çuval un 175 TL değil 95 TL’den satılacak. Bu destek kampanyasında listenin başını 20 firma ile Mardin çekti. Şehirlerde ise beklenen hava yakalanamadı, sadece 3 -4 firma ile sınırlı kaldı.



ÖNCE ET SONRA EKMEK

Vatandaşın en çok kullandığı ekmekte de beklenen oldu. Geçtiğimiz aylarda tüketicilerin rahat et alabilmesi için ucuz et satan marketler ekmekte de başrol oynayacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin açıklamasından sonra BİM, A101, MİGROS ve Carrefour gibi marketler, yeni yıla kadar ekmeğin fiyatını artırmayacaklarını bildirdiler.