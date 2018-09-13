Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyasalar bugün saat 14.00'de açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararını beklerken, dolar kurunda düşüş devam ediyor. Dolar gün içerisinde en düşük 6.3347 TL'yi görürken, saat 08.27 itibarıyla 6.3488 TL'de hareket ediyor. Euro kuru ise aynı dakikalarda 7.3914 TL seviyelerinde...

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.06 yükselişle 94.88 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise 1.1622 seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın bugün PPK toplantısında politika faizinde artış yapacağını tahmin ediyor. AA Finans'ın PPK Beklenti Anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 425 baz puan oldu. Ekonomistler en yüksek 725 baz puanlık, en düşük ise 275 puanlık artış tahmininde bulundu.

"SERT FAİZ ARTIRIMI BEKLENTİLERE GİRDİ"

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin Merkez Bankası'nın enflasyonda yaz aylarında yüzde 16 civarında bir zirve oluştuktan sonra, enflasyonun düşüşe geçeceği beklentisi olduğunu belirtti.

Oysa ki, ağustos ayında döviz kurlarında yaşanan hareket sonrasında enflasyonun şimdiden yüzde 18'e yükseldiğini ve gelecek aylarda da yüzde 20'ye ulaşma ihtimali olan bir senaryonun söz konusu olduğunu ifade eden Sezgin, "Bu doğrultuda, Merkez Bankasının ağustos ayı enflasyon verisi sonrasında yayımladığı duyuruda gerekli para politikası tepkisinin verileceği ve para politikası duruşunun yeniden şekillendirileceği mesajının faiz artırımı da içeren bir karara işaret ettiğini düşünüyoruz. Fiyat istikrarına yönelik olarak parasal duruş sıkılaştırılırken, finansal istikrar açısından ise destekleyici bir duruş oluşturulması böyle dönemlerde arzu edilen denge olmaktadır." dedi.

Sezgin, ağustos ayı ortasından bu yana Merkez Bankasının bankalara likiditeyi bir haftalık repo ile yüzde 17,75 faizden değil, yüzde 19,25 seviyesindeki gecelik faizden verdiğini ve pratikte 150 baz puanlık sıkılaşmanın hayata geçirilmiş durumda olduğunu dile getirdi.

Oysaki çok yakında, haziran ayında oluşturulan sade para politikası çerçevesinde tüm fonlamanın politika faizi olan bir haftalık repo ihaleleri ile sağlanmasının öngörüldüğünü hatırlatan Sezgin, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak, yaklaşık bir aydır sade çerçevenin dışına çıkıldığı görülmektedir ve tutarlı olan bugün yeniden sade çerçeveye dönülmesi olacaktır. Bu doğrultuda bir haftalık repo faizinin en azından yüzde 19,25 seviyesine yükseltilmesinin şaşırtıcı olmadığını değerlendiriyoruz. Ancak, bu kadarlık bir artırım enflasyonun ulaşacağı seviye dikkate alındığında yeterli görülmemektedir. En azından piyasada genel bir beklenti haline gelmeye başlayan yüzde 20 seviyesinin dikkate alınarak referans faizin belirlenmesini daha yüksek ihtimal buluyoruz ve bir haftalık repo faizinin yüzde 17,75'ten yüzde 20'ye yükseltilerek, tüm fonlamanın yeniden bir hafta vadeli repo ihaleleriyle yapılmaya başlamasını bekliyoruz. Diğer yandan, kısa vadeli piyasa faizlerinin geldiği seviyeler, yüzde 20'nin dahi üzerindedir ve bazı anketlerde de görüldüğü üzere daha sert faiz artırımının beklentilere girdiğini göstermektedir. Bizim görüşümüz, fiyat istikrarı açısından politika faizinin yüzde 20'nin de üzerine çıkması gerektiği, ancak finansal istikrar açısından bankanın bunu tercih etmeyeceği yönündedir."

Sezgin, beklentinin altında bir artırım gelmesi durumunda, Türk lirası üzerinde belki başta bir negatif etki olabilecekse de artırım olmuş olması ve ileriye yönelik verilen mesajlarla ek sıkılaşmaya kapının açık bırakılmasıyla kurda yukarı yönlü baskıların sınırlanabileceğini söyledi.