Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası, son yılların en kritik faiz kararını açıkladı. Döviz kurları son 6 haftada yüzde 30’un üzerinde değer kazanmış, enflasyon yüzde 20’ye doğru yol almıştı. Yaşanan bu şokların ardından ilk Para Politikası Kurulu toplantısında önemli bir karar alındı. Merkez Bankası, politika faizini 625 baz puan artışla, yüzde 24’e yükseltti. Açıklamada, ihtiyaç halinde ilave parasal sıkılaşma yapılacağı da belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



RİSKLER DEVAM EDİYOR

Son dönemde açıklanan veriler, iktisadi faaliyette dengelenme eğiliminin belirginleştiğine işaret etmektedir. Dış talep gücünü korumakla birlikte, iç talepteki yavaşlama hızlanmaktadır. Buna rağmen yakın dönemde enflasyon görünümüne ilişkin gelişmeler, fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret etmiştir. Döviz kurundaki hareketlerin de etkisiyle fiyat artışlarının alt kalemler bazında genele yayılan bir nitelik gösterdiği dikkat çekmektedir. İç talep koşullarındaki zayıflamaya rağmen fiyatlama davranışlarında gözlenen bozulma, enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Kurul, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Merkez Bankası, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.



SIKI DURUŞ SÜRECEK

Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları, para politikası kararlarının gecikmeli etkileri, maliye politikasının dengelenme sürecine vereceği katkı ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek, ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin, Kurul’un, geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.

Dolar 6,01 TL’yi gördü

Beklentilerin de üzerinde gelen faiz kararının ardından, dolar hızla gerileyerek 6,0150’ye kadar düştü. Ardından gelen alımların etkisiyle kur, 6,10 TL civarında denge bulmaya çalıştı. Analistler; faiz kararının etkilerinin gecikmeli olarak yansıdığını, önümüzdeki süreçte düşüşün sürebileceğini, yeniden 6 TL seviyesinin hedef olabileceğini, bu noktanın kırılması hâlinde de dolardaki gerilemenin 5,70 TL’ye kadar devam edebileceğini belirtiyor. Borsa da faiz kararının ardından düşen döviz kurlarının desteği ile yüzde 2 yükselerek 94.000 puanı aştı.

Üretim için finansal istikrar şart

İş dünyası faiz kararının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Merkez Bankasının piyasaya zorunlu aşısını yaptığını belirterek “Sıradaki karma aşı ise, Orta Vadeli Program’dır. Ekonomi yönetimimizin çok kapsamlı bir OVP hazırladığını biliyoruz. Merkez Bankası, piyasanın önüne geçmiştir. Hükûmetimiz, ekonominin tüm aktörlerini şemsiyesi altına alan çok kapsamlı bir OVP hazırlıyor. Faiz artışının döviz kuruna gerçek etkisini, hükûmetin hazırladığı ve açıklayacağı OVP ortaya çıkaracaktır. Faiz artışını, ekonomide yeni bir büyüme kompozisyonu ve yeni bir kurallar çıpasının takip edeceğine inanıyoruz. Böylece çok verimli sonuçlar alınacaktır” dedi. İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da, finansal istikrarın, üretim hayatında da istikrar demek olduğunu ifade etti. Öngörülebilirliğin, ekonominin ve üretim hayatının olmazsa olmazlarından birisi olduğunu vurgulayan Bahçıvan, “Merkez Bankamızın aldığı kararın, finansal istikrarın yeniden tesisine katkı yapacağını ümit ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.