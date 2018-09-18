Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de son aylarda hızlı artın döviz kurları yabancı yatırımcının konut alımını artırdı. Rakamlar, ağustos ayında satılan markalı konutların yüzde 11’inin yabancılar tarafından alındığını gösterdi. Bu oran, son 6 aylık rakamların ortalamasının 2 puan arttığını gösterdi. Reidin ve GYODER tarafından hazırlanan endeksi göre konut satışları son bir ayda yüzde 0,17 artarken, son 5 yıldaki artış oranı yüzde 84,82’ye ulaştı. Konut kira değerleri ise son 1 ayda yüzde 1,18, son 1 yılda yüzde 8,42 ve son 5 yılda yüzde 67,40 artış gösterdi.



KREDİ DEĞİL SENETLE

Yeni konut satışlarının İstanbul’un Anadolu yakasında yüzde 0,58, Avrupa yakasında ise yüzde 0,33 arttığı görüldü. GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, markalı konut projelerinin yüzde 11’inin yabancıya satıldığına dikkat çektiği açıklamasında, bu artışta kurdaki yükselmenin önemli etkisi olduğunu belirterek “Gurbetçiler ve yabancılar gibi geliri dövizle olanlar için avantajlı bir dönem oluştu. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,15’lik büyüme ile 11 bin 816 konuta ulaşıldı” dedi. Markalı alımlarda peşinat kullanımı yüzde 34, banka kredisi kullanımı yüzde 17 ve senet kullanımı yüzde 49 oranında arttı. Bu veriler konut alıcısının, yüksek faiz nedeniyle kredi yerine firmaların ödeme yöntemlerine yöneldiğini gösteriyor” dedi.

Kirada Yalova satışta Hakkâri

Yabancı yatırımcılar yüzde 42’lik oranla 2+1 konutları tercih etti. Bunu yüzde 29’la 3+1 ve yüzde 19 ile de 1+1 konutları tercih etti. Rakamlara göre Hakkari, metrekare başına konut satışında yüzde 1,85’lik fiyat artışıyla ilk sırada yer aldı. Ağustos ayında Yalova’da metrekare başınakonut kira değeri yüzde 2,04 arttı. Yalova, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Şanlıurfa ise kiraların en fazla ucuzladığı il oldu.

Maketten satış 6 aydır düşüşte

Geçmişte yaşanan olumsuzlukların yanı sıra, kişilerin aldığı evde oturmaya başlamak istemesi, bitmemiş konutları ve maketten satışları yüzde 4 azalttı. Bitmiş konut satışında da yüzde 4 artış görüldü. Söz konusu dönemde 1+1 konutlar yüzde 0,38 fiyat artışı yaşarken, 2+1 konutların satış fiyatında yüzde 0,38, 3+1 fiyatında yüzde 0,27 ve 4+1 tipinde yüzde 0,57 fiyat artışı görüldü. Aydın, Van ve Kırklareli, konutun satış bedelinin kira ile karşılanması olarak belirlenen amortisman süresine göre kira getirisi en yüksek iller olarak sıralandı.