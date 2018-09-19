Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye’de ortalama yıllık eş değer hanehalkı kullanılabilir fert geliri, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artışla 19 bin 139 liradan 21 bin 577 liraya çıktı. Hanehalkı kullanılabilir fert gelirleri içinde en yüksek payı yüzde 48,9 ile maaş-ücretleri aldı. Maaşı yüzde 19,7 ile sosyal transfer gelirleri, yüzde 19,6 ile müteşebbis gelirleri takip etti. Müteşebbis gelirlerinin yüzde 21,4’ünü tarım dışı gelirler, sosyal transferlerin ise yüzde 91,4’ünü emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu. Araştırmaya göre zengin yoksul arasındaki makas çok az da olsa açıldı. En yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, 2017’de bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,4’e yükselirken en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak yüzde 6,3 oldu. Toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin, en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı 7,7’den 7,5’e düştü.

Araştırmaya göre sürekli yoksulluk oranı ise 2016’da yüzde 14,6 iken geçen yıl yüzde 14’ya geriledi. Göreli yoksulluk oranı ise bir önceki yıla göre 0,8 puanlık düşüş ile yüzde 13,5 olarak gerçekleşti. Tek kişilik hanehalkının yoksulluk oranı bir önceki yıla göre 0,7 puan düşüşle yüzde 8,2, bağımlı çocuğu olmayan hanehalkının yoksulluk oranı 0,2 puan gerileyerek yüzde 3,8, bağımlı çocuğu olan hanehalkı yoksulluk oranı ise 0,9 puan düşüşle yüzde 17 olarak gerçekleşti. Okuryazar olmayanların yüzde 25,4’ü, bir okul bitirmeyenlerin yüzde 21,7’si yoksulken, bu oran lise altı mezunlarda yüzde 11,7, lise ve dengi mezunlarda yüzde 5,5 oldu. Yükseköğretim mezunları yüzde 1,5 ile yoksulluk oranının en düşük gözlendiği grup olarak belirlendi.

Hanelerin yarısı evlerini ısıtamıyor

¥ Araştırmaya göre göre, nüfusun yüzde 40,8’i konutunda “izolasyondan dolayı ısınma” sıknıtısı yaşarken, yüzde 36,6’sı “sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi” ve yüzde 22,9’u “trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sıkıntılar”la karşı karşıya kaldı.

¥ Nüfusun, yüzde 69,2’si konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, yüzde 60,8’i evden uzakta bir haftalık tatil masrafını karşılayamadığını ve yüzde 13,4’ü konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti.