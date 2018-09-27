Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayıp, yaş bekleyenlerin gözü Meclis’e çevrildi. Muhalefetin , söz konusu mağduriyetin giderilmesi verdiği yasa teklifine AK Parti’nin nasıl tavır alacağı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından Meclis’e sunulan yasa tasarısı kabul edilmeyip rafa kaldırılmıştı. 24 Haziran seçimleri öncesi ve sonrasında oluşan AK Parti-MHP ittifakı, müjde bekleyen milyonları umutlandırdı. Meclis’in açılmasının ardından teklif Genel Kurulda kabul edilir ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanırsa, 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe giren vatandaşlar, erken yaşta emekli olma şansını yakalayacak.

20 VE 25 YIL SİGORTA

Meclis’te görüşülecek yasa teklifi kabul edilirse, kritik tarih olan 8 Eylül 1999 öncesinde 18 yaşında işe giren bir kadın, önümüzdeki sene 38 yaşında emekli olabilecek. Aynı şekilde 8 Eylül 1999 öncesinde 18 yaşında işe giren bir erkek ise 2024 yılında 43 yaşında emekliliğe hak kazanabilecek. Türkiye’de binlerce vatandaşı mağdur eden 4447 sayılı kanun, 8 Eylül 1999’da kabul edildi ve Resmi Gazete ’de yayınlanarak, yürürlüğe girdi. Çıkartılan yasa, emekli olmak isteyen vatandaşlar için adeta dönüm noktası oldu. Öyle ki 8 Eylül 1999’daki yasa öncesi kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin gün ile yaş şartına bakılmaksızın emekli olabiliyordu. Fakat 8 Eylül 1999’da çıkan yasa prim ve gün sayısını aynı doldurma şartı getirildi. Yaş sınırı ise erkeklerde önce 58, 2023’de 60 olarak belirlenirken, kadınlar için 56 ve 58 olarak belirlendi. Avrupa’da ise kadın-erkek tüm çalışanlar 60 yaşında emekli olabiliyor.

DEVLET İÇİN GENÇ, ÖZEL SEKTÖRE YAŞLI

Yasa teklifinin yasalaşması durumunda emeklilik hakkı kazanacak olan vatandaşlar, SGK’ya başvurarak, 3 ay içerisinde emekli olabilecek. Bu kapsamda ilk etapta yasadan yararlanacak kişi sayısı 450 bin. Bu sayının kademeli olarak her yıl artacağı ve 5 yıl içerisinde de toplamda 2,3 milyon vatandaşın emekli olacağı öngörülüyor. Yaşları dolmadığı için devletin ‘genç’ sayıp emekli etmediği kişilere özel sektör de yaşlı diyor. Fakat emekli olamadığı halde iş arayan vatandaşlar, bu kez yaşları sebebiyle kamuda işe giremiyor. Özel sektör ise yine yaş sebebiyle işe almıyor ve bu kişilerin mağduriyeti büyüyor.