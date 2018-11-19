Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı'da 209,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 209,30 liradan, bin 378 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 399 liradan, 190,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 194,70 liradan, bin 347 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 367 liradan, 673 liradan alınan Yarım Ziynet 683 liradan ve 337 liradan alınan Çeyrek Ziynet 342 liradan satıldı.