Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nitelikli konut projelerine imza atan Luxera Gayrimenkul, Yenibosna ve Mahmutbey’de hayata geçirdiği iki projesini satışa sundu. Luxera Meydan ve Luxera Yenibosna’yı toplam 350 milyon TL’lik yatırımla hayata geçiyor.



HAYATIN MERKEZİNDE

Bahçelievler - Yenibosna’da konumlanan Luxera Yenibosna; bünyesindeki 110 konut ve 4 bin metrekare ticari alanla bölgenin örnek projesi olmaya hazırlanıyor. Yatırımcısına elit bir yaşam vadeden projede konutlar; 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor. Luxera Yenibosna’da ilk 20 daireye özel olarak 1+1 daireler 399 bin TL’den başlıyor. İnşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği projede teslimler Ağustos 2019’da yapılacak.



3 METRO HATTININ ORTASINDA

Mahmutbey’de, bölgenin iki önemli caddesinin kesiştiği bir noktada yükselen Luxera Meydan, Yenikapı – Mahmutbey – Başakşehir ile Kabataş – Mecidiyeköy – Mahmutbey ve Mahmutbey – Başakşehir hattı olmak üzere toplam 3 Metro hattının kesiştiği emsalsiz bir konuma sahip. 242 daire ile 50 ticari ünite yer aldığı Luxera Meydan’da ferah 1+1, 2+1, 3+1 konut tipleri bulunuyor. Projede lansmana özel 333 bin TL’den başlayan fiyatlar konut alıcılarına sunuluyor. Proje Aralık 2019’da teslim edilecek.