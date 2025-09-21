Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'de ilk defa uygulandı! 'Geofoam teknolojisi' maliyetleri düşürüyor

Türkiye'de ilk defa uygulandı! 'Geofoam teknolojisi' maliyetleri düşürüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyar liralık Başiskele Kavşağı Projesi, Türkiye’de ilk kez uygulanan Geofoam teknolojisi ile hem 350 milyon TL tasarruf sağladı hem de beş kat daha hızlı tamamlandı. Deprem güvenliği ve çevre dostu yapısıyla öne çıkan sistem, altyapı projelerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ - Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ‘Başiskele Kavşağı Projesi’ Geofoam teknolojisi ile tamamlandı. 2 milyarlık dev projede 100 bin metreküp EPS Geofoam blok yol dolgu sistemi kullanıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın X paylaşımında, Türkiye’de ilk kez uygulanan bu sistem ile projenin maliyetini yaklaşık 350 milyon lira aşağı çekildiğini paylaştı.

"OLDUKÇA ÇEVRE DOSTU BİR SİSTEM"

Altyapı Şube Müdürü Mustafa Kurt ise konuyla ilgili “Geofoam blok yol dolgu sistemi, polistiral köpüğünün ısıl hacimle preslenerek, genleştirilerek oluşturulmuş dolgu malzemesidir. Şehrimizde ilk defa kullanıldı. Ayrıca 110 bin metreküplük üretim hacmimiz ile dünyada bu alanda lideriz. Bu sistem bize ciddi avantajlar sağlıyor. Bu sistemi kullandığımızda proje beş kat daha hızlı tamamlanıyor. Ayrıca deprem riskine karşı da oldukça güvenli bir ürün. Başkale İskelesi için kullanacağımız dolguyu 10.000 tır ile getirirken, bu ürün ile bunu 1.000 tır ile getirdik. Aynı zamanda oldukça çevre dostu bir sistem” ifadelerini kullandı. 

