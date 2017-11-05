Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle son 10 yılda konut üretiminde adeta devrim yaşayan Başkent’te birbiri ardına yükselen konutlara ilgi, yavaş yavaş kent merkezine çok yakın konumda bulunan Gölbaşı’ndaki villa projelere yönelmeye başladı. Gölbaşı’nda mimarisinden lokasyonuna kadar en fazla ilgi çeken villa projelerinden Kuğu Gölü Villaları’nı inşa eden KLC İnşaat, yatırım yaptıkları bölgeye her geçen yıl daha fazla kişinin talepte bulunduğunu belirtiyor. Müşteri sayısı ve satış grafiğindeki artışın en önemli nedeni doktor, avukat, politikacı, iş adamı gibi üst gelir seviyesindeki saygın kişilerin şehirden uzaklaşmadan daha özgür ve ferah alanları tercih etmeye başlamaları gösteriliyor.