Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel Katılım Finans Zirvesinde konuşan GYODER Başkanı ve Halk GYO Genel Müdürü Dr. Feyzullah Yetgin, “Gayrimenkul sektörü olarak İnsani Finans kavramına destek noktasında ana hedefimiz, faize değil reel ekonomiye dayalı ürünler geliştirecek adımlar atmaktır. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkulün sahip olduğu potansiyeli daha iyi kullanabilmesi ve mevcut potansiyelini yatırıma dönüştürebilmesi için gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşması yönünde çalışmalıyız. Sektör temsilcileri olarak gayrimenkul yatırım fonları, sertifikalar, sukuk gibi uygulamaları destekleyerek öncü olmalıyız” dedi.