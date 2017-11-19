Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehrin kalbinde yükselen ve lokasyonuyla son derece cazip bir noktada yer alan Locamahal Veliefendi, İstanbulluların en çok tercih ettiği gözde yaşam alanları arasında yer alıyor. Avrasya Tüneli, E-5 Otoyolu, Marmaray, Sahilyolu ve Atatürk Havalimanı’na yakınlığıyla dikkat çeken projede ev almak isteyenlere cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. Daire fiyatlarının 641 bin liradan başladığı Locamahal Veliefendi, 20 blokta 1.262 konuttan oluşuyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin bulunduğu proje, 36 bin metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. 2020 yılında teslimleri gerçekleştirilecek olan projede banka kredisi ve KİPTAŞ bünyesinde ödeme imkânı sunuluyor. Peşin ödemelerde de avantajlar sunan KİPTAŞ, Locamahal projesinde çocuk oyun alanlarından otoparka, yürüyüş alanlarından güvenliğe kadar birçok sosyal donatıya yer veriyor.