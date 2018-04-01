Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnşaat sektörü; jeopolitik hareketlilikler, küresel piyasalardaki dalgalanmalar, kredi derecelendirme kuruluşlarının yaptığı olumsuz değerlendirmelere rağmen istikrarlı büyüme çizgisini sürdürdü. Geçtiğimiz yıl hükümetin de yönlendirmeleriyle geliştirilen çeşitli çalışmalar sektörü daima hareketli tuttu. Başta Emlak Konut GYO ve GYODER üyeleri olmak üzere başarılı kampanyalar geliştirdi. Bu çalışmalar da inşaat sektörünün yılı büyümeyle sürdürmesini sağladı.

200’ün üzerindeki alt sektörü etkileyen ve ülke genelinde ciddi bir istihdam kaynağı oluşturan inşaat sektörü, istihdam seferberliğinde de büyük rol oynadı.

2017 yılını başarılı bir şekilde tamamlayan sektörün yatırımcıları 2018 yılından çok daha umutlu. Bu noktada sektörün önde gelen isimlerinin tek beklentisi; konut kredi faizlerinin aşağı çekilmesi için tedbirlerin alınması yönünde.

Sonuç olarak; 2017 yılı için açıklanan büyüme verileri Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerine oturduğunun en önemli göstergesi oldu. Hükümetimiz, 2018 yılında da sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek dev projelere imza atıyor. İnşaat sektörüne yapılan yatırımlar ile Türkiye; yeni başarı hikayelerini tüm dünyaya duyurarak, 2023 vizyonuna hız kesmeden devam edecektir.