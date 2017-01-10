Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, tüm dünyada, tarafsız, ilkeli, cesaretle ve onurla yapılan gazeteciliğin, toplumların kaderini değiştirebildiğinin görüldüğü bir çağda olunduğunu belirterek, "15 Temmuz sürecini yaşamış bir ülkenin vatandaşları olarak, doğru ve ahlaklı gazeteciliğin halkı birleştirmedeki gücüne de şahit olduk. Bir gazeteci babanın oğlu olarak, zor şartlarda, sadece doğru haberi aktarmak için çalışan tüm yerli ve milli gazetecilerin gününü kutlarım." ifadesini kullandı.
Bakan Albayrak'tan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
10.01.2017 - 20:16 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 20:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.
Kaynak: AA
Etiketler : berat albayrak,
436865 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/436865.aspx
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