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Kaldırımda yürürken canından oldu: O anlar araç içi kameraya yansıdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde duble yolda hızla ilerleyen ve lastiği patlayan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan 58 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybederken feci kaza anı ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kocaali-Karasu D-010 duble yolu Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde kaza meydana geldi. Yolun kenarında bulunan kaldırımda yürüyen ve adliye personeli olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Zahide Saatçi’ye, yolda hızla ilerlediği esnada lastiği patlayarak kontrolden çıkan E.E. idaresindeki 54 AGG 236 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Taklalar atarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü de kazada yaralandı.

KAZA KAMERALARDA

Öte yandan, yaşanan feci kaza ise araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hızla ilerlediği esnada lastiği patlayan otomobilin savrularak, kaldırımda yürüyen kadına çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın etkisi ile kadının metrelerce savrulması, aracın ise taklalar atarak yol kenarına uçtuğu görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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