Kaldırımda yürürken canından oldu: O anlar araç içi kameraya yansıdı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Nisan 2024 16:42 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 16:45 - Güncelleme:

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde duble yolda hızla ilerleyen ve lastiği patlayan Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan 58 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybederken feci kaza anı ise araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.