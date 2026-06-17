CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin ihracını istediği 9 milletvekilinin parti üyelikleri Yargıtay kayıtlarından silindi. Duruma tepki gösteren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. Mahkemeye itiraz hakkımız var" dedi. Öte yandan CHP'nin vekil sayısı 129'a düştü.

Mutlak butlan kararıyla CHP'de baş gösteren yönetim krizi halen çözülmüş değil. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını sürdürürken diğer yandan Özgür Özel ve yanındakilerin karara direnme hali sürüyor.

9 VEKİLİN İHRACI İSTENMİŞTİ

Son olarak Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK, 10 Haziran'daki toplantısında 9 milletvekilini kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti.

O isimlerse şu şekilde sıralanmıştı:

- Ensar Aytekin

- Ali Mahir Başarır

- Gökhan Günaydın

- Özgür Karabat

- Nurhayat Altaca Kayışoğlu

- Umut Akdoğan

- Veli Ağbaba

- Turan Taşkın Özer

- Burhanettin Bulut

Umut Akdoğan

CHP ÜYELİKLERİ SİLİNDİ

Bugün de MYK toplantısında ekonomi ve hukuk başta olmak üzere yeni kurulların oluşturulması ile bazı ihraç dosyalarının yeniden ele alınması beklenirken, toplantı öncesinde Yargıtay'dan gelen karar dikkat çekti.

Söz konusu 9 vekilin CHP üyeliklerinin Yargıtay kayıtlarından silindiği ortaya çıktı. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, e-Devlet üzerinden yaptığı kontrolde parti üyeliğinin silindiğini fark ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. YDK’da savunma hakkımız var. Mahkemeye itiraz hakkımız var. Biz CHP üyesiyiz.

Bir yanlışla tedbiren partideki görevlerimiz varsa (benim yok) onların önüne set çektiniz, parti üyeliğini öyle kafanıza göre silemezsiniz."

Bu kararla CHP'nin vekil sayısı 138'den 129'a indi.

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