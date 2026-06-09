Yargıtay 9. Hukuk Dairesi; işçinin yıllık izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin; yıllık izin süresinden sayılamayacağına hükmetti.

Çalışanların yıllık izinleriyle ilgili bir karmaşa daha son buluyor. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yıllık izinlerle ilgili tüm çalışanları yakından ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu kararla; özellikle yıllık izin hesabında hafta tatili günlerini de izin süresine dahil eden işverenlerin artık başka bir yol izlemesi gerekecek.

YILLIK İZİNLERİN İÇİNDE HAFTA TATİLİ OLAMAZ

Davaya konu olan olayda, işçinin toplam 28 gün yıllık ücretli izin hakkı olduğu tespit edildi. İşveren, işçinin iki farklı dönemde toplam 28 gün izin kullandığını gösteren belgeler sundu. Ancak Yargıtay, bu izin tarihleri içinde toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu belirledi.

Böylece Yüksek Mahkeme, bu 4 günün yıllık izin süresinden düşülemeyeceğine karar verdi. İşçinin gerçekte 28 değil, 24 gün yıllık izin kullandığı ve 4 gün daha izni olduğu kararlaştırıldı.

Yargıtay'dan emsal 'yıllık izin' kararı! Artık hafta tatili izni sayılamayacak

HAFTA TATİLİ 1 GÜN

Öte yandan kararda; söz konusu işyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni bulunduğu için hafta tatili her hafta için 1 gün olarak hesaplandı.

Yargıtay, yıllık izin hakkının ücrete dönüşebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerektiğini de vurguladı.

4857 sayılı İş Kanunu’nun 56. maddesine göre, yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izne denk gelen ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmıyor.

YILLIK İZİNDE YAZILI BELGE ŞARTI!

Bir diğer önemli nokta ise karardaki; işçinin yıllık izinlerini kullandığını kanıtlama yükümlülüğü işverene ait olması oldu. Yani işveren, yıllık izin kullanımını yazılı belgelerle kanıtlamak zorunda.

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