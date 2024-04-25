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Ümraniye'de motosikletli trafik polisi virajı alamadı, şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ümraniye&#039;de motosikletli trafik polisi virajı alamadı, şehit oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ümraniye'de görevi başında seyir halindeyken virajı alamayan polis memuru E. B. kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan polis memuru yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Ümraniye'ye bağlı Atatürk Mahallesi, Bağ Sokak üzerinde saat 20.00 sıralarında iddiaya göre, 4 ay önce göreve başlayan polis memuru E.B., bugün akşam saatlerinde görevi esnasında motosikletle virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza da polis memuru kafasından ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan polis memurunun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Görevi esnasında şehit olan polis memuru E.B.'nin cesedi Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, mesai arkadaşlarının şehit olduğunu duyan polis memurları hastaneye geldi.

Olayın yaşandığı sırada orada olan Metin Ata, "Ben burada oturuyordum. Bir baktım patlama gibi bir ses geldi. Toz toprak kalktı. Baktım polis memuru yerde yatıyordu. Olay yerinde vefat etti. Sağlık ekipleri götürdü" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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